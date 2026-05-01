Вице-канцлер ФРГ дерзко отреагировал на слова Трампа

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) поддержал канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с критикой американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Берлину "не нужны советы" от президента США.

«Нам точно не нужны советы Дональда Трампа, - сказал Клингбайль на мероприятии, посвященном Дню труда в Бергкамене (Рур). - Он должен увидеть, какой хаос создал».

Трамп, как считает вице-канцлер, должен обеспечить проведение мирных переговоров в Иране. Клингбайль, слова которого приводит агентство DPA, говорит это «именно на фоне событий последних дней», имея в виду высказывания Трампа о правительстве Германии и канцлере ФРГ.

Клингбайль тоже подверг критике стратегию Трампа в отношении Ирана. «Думаю, он действительно полагал, что это дело 2-3 дней» и затем «все будет в порядке».

Министр финансов Германии не хочет, чтобы немцы зависели от того, «какое настроение у Трампа сегодня или завтра».

Ранее глава Белого дома заявил, что Мерц не нашел аргументов в споре по поводу американо-израильской войны с Ираном и выразил уверенность в том, что сам канцлер ФРГ "работает ужасно".