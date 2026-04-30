Стало известно, какой удар Иран нанес Зеленскому

Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Иране осложняет мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, сейчас Украина находится в «подвешенном состоянии», поскольку Киев ожидает возобновления переговоров с Россией. По его мнению, главным препятствием для этого стало то, что мировое сообщество отвлеклось на ситуацию в Иране.

Отметим, что это уже не первый раз, когда Зеленский высказывают подобную мысль. Ранее он заявил, что действия США в Иране негативно влияют на украинский конфликт.