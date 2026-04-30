В США выступили с обвинениями в адрес России из-за Ирана

Генерал Кейн бездоказательно обвинил Россию в оказании помощи Ирану
Россия предположительно оказывала помощь КСИР в ходе боевых действий с американскими войсками, заявил на слушаниях в Конгрессе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Об этом пишет The Guardian.
По данным газеты, сенаторы попросили военачальника рассказать о ходе кампании против Исламской Республики, раскрыть роль России в снабжении иранских военных.
«Определенно, какие-то действия [со стороны Москвы] имели место», — ответил Кейн.
Журналисты заметили, что генерал категорически отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний.
Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, поддержал Кейна, заявив, что Россия предпринимает «серьезные действия, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране».
Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Россия не оказывает военную помощь Ирану, Кубе, Венесуэле и ряду других стран.
МИД Китая выступил с похожим заявлением — дипломаты подчеркнули, что Пекин не помогает сторонам конфликта на Ближнем Востоке и призывает США, Израиль и Иран сесть за стол переговоров.