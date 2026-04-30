В ВСУ предложили лишать права голоса на выборах тех граждан, которые уклоняются от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павла Елизарова*.

По словам Елизарова*, если украинец подлежал прохождению военной службы, но по какой-то причине не пошел, то ему не нужно голосовать на выборах в течение следующих 10 лет, даже если он является гражданином Украины.

Елизаров* также отметил, что такому человеку неинтересна его страна, и он готов был ее оставить – в таком случае, зачем должен учитываться его голос на выборах.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента