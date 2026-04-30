Трампа могли выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп, вероятно, мог быть выдвинут на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, в настоящий момент на эту награду претендуют 208 человек и 79 организаций. Среди них, по словам директора Норвежского Нобелевского института Кристиана Берга Гарпвикена, «много новых личностей».

Кандидатуру Трампа, отмечают журналисты, могли предложить такие страны, как Камбоджа, Израиль и Пакистан. В прошлом их лидеры публично объявляли о намерениях сделать это. Однако проверить данную информацию не представляется возможным, так как список номинантов держится в секрете.

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские вооруженные силы должны получать Нобелевскую премию мира ежегодно. По словам шефа Пентагона, армия США является «гарантом безопасности» не только своей страны, но и множества людей по всему миру.