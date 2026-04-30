«Не наше дело»: спикер парламента Чехии высказался о конфликте на Украине

Чехия не должна участвовать в украинском конфликте, это не наше дело. Об этом заявил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента Томио Окамура в интервью сербской газете «Политика».

«Военный конфликт на Украине — это не война Чехии, это конфликт Москвы и Киева. Поэтому мы не должны в нем участвовать», — сказал политик.

В феврале Окамура заявлял, что чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) выступает против финансирования Украины и ее членства в Европейском союзе. Тогда спикер чешского парламента привел результаты общеевропейского опроса общественного мнения «Евробарометр», согласно которым только 34% граждан Чехии поддерживают финансирование и поставки военной техники для Украины, а 63% выступают против этого.

В апреле заместитель начальника Военной канцелярии президента Чехии, полковник Отакар Фолтин назвал Вооруженные силы Украины «общей армией Европы» и призвал оплачивать для нее оружие. Фолтин также назвал ВСУ «самой мощной европейской армией с наибольшим боевым опытом».

Ранее премьер Чехии рассказал, когда можно было заключить мир на Украине.