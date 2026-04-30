Гутерриш предупредил о риске голода из-за Ормузского пролива

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что затягивание кризиса с судоходством в Ормузском проливе может резко ухудшить глобальную гуманитарную ситуацию. Его слова приводит ТАСС.

«32 млн человек погружаются в нищету, запасы удобрений истощаются, урожаи низкие. 45 млн человек столкнутся с крайним голодом», — сказал Гутерриш, описывая сценарий, при котором перебои в проливе сохранятся до середины года.

По его словам, даже если свободу судоходства восстановить немедленно, на нормализацию логистических цепочек уйдут месяцы. В случае более длительного сбоя последствия затронут и продовольственные поставки, и уровень бедности.

Ранее Иран фактически перекрыл Ормузский пролив после начала конфликта с США и Израилем, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в четверг заявил, что Тегеран намерен и дальше контролировать Персидский и Ормузский проливы.