Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш усомнился в способности канцлера Фридриха Мерца выполнять свои обязанности. Об этом пишет издание Rundblick Unna.

По словам политика, руководитель немецкого правительства является чрезмерно импульсивным человеком для своей должности, а также не уделяет достаточно внимания проблемам граждан, которые недостаточно зарабатывают для безбедной жизни.

«Ты не можешь так управлять канцелярией», — сказал Мирш.

Социал-демократическая партия Германии является партнером правящего Христианско-демократического союза (ХДС) по парламентской коалиции.

Ранее Мерц предположил, что Киеву придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления этой страны в Европейский союз.