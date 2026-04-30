Украине придется пойти на территориальные уступки в пользу России, если Киев намерен стать членом Европейского союза. Об этом сообщает издание Lidovky, отмечая, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал первым западным лидером, который открыто и бескомпромиссно озвучил это требование.

«Украина не может вступить в ЕС, пока идет конфликт. Это "обстоятельство" важнее критерия правового государства, борьбы с коррупцией и так далее. Если Киев хочет побыстрее войти в ЕС, то должен как можно скорее завершить конфликт», — пишет издание.

Автор материала подчеркивает, что отсутствие перспектив успеха ВСУ на поле боя не оставляет украинскому руководству иного выбора, кроме поиска компромисса по границам.

«А поскольку победы на фронте ждать не приходится, то Украине придется согласиться на территориальные уступки. Она вынужденно откажется от территорий в пользу России», — констатируют журналисты.

Подобный сценарий делает невозможным вступление Украины в объединение в ближайшие годы, несмотря на амбициозные планы Владимира Зеленского, настаивающего на присоединении к союзу с 2027 года.

«Вступления не будет так скоро, как того хотел бы Владимир Зеленский. Или как ему обещают некоторые европейские политики. Реальность для Киева будет еще суровее», — резюмируется в статье.

Ранее канцлер ФРГ публично выступил против ускоренного приема Украины в ЕС, четко связав вопрос евроинтеграции с необходимостью уступок.