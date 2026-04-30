На Украине выступили с призывом после дерзкого заявления Каллас о России

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас вступить в переговоры с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Мендель.

По словам бывшего пресс-секретаря, слова Каллас о том, что «Евросоюз не должен унижаться», умоляя Москву о переговорах, показывают ее неуверенность в себе. Мендель заявила, что европейским политикам нужно взять на себя ответственность и вступить в переговоры с Россией.

«Только глубоко неуверенный в себе человек, который не имеет никакого отношения к лидерству, может сказать такое», — написала она.

Напомним, что ранее Каллас заявила, что если Евросоюз захочет вступить в диалог с Россией, он «не должен унижаться и просить Москву о переговорах». Она добавила, что Евросоюзу необходимо поставить Россию в такое положение, чтобы власти страны «перестали притворяться, что ведут переговоры».