"Тактический обман": Зеленский отверг перемирие Москвы

Владимир Зеленский заявил об отказе от временного прекращения огня, предложенного российской стороной, опасаясь, что подобный шаг может стать инструментом для улучшения позиций Москвы.

Об этом он сообщил в телефонном интервью агентству Bloomberg.

«Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он предположил, что Россия может предложить прекращение огня в обмен на снятие части санкций, например, попросит вернуть доступ к SWIFT.

"Для Украины это большой риск", - подчеркнул он, добавив, что неизвестно, что произойдет после окончания паузы.

По словам украинского лидера, на данный момент Киев остается в «подвешенном состоянии», не имея четкой информации о перспективах возобновления мирного процесса. Зеленский отметил, что на текущий момент официальные сигналы о начале новых консультаций ни от Москвы, ни от Вашингтона не поступали. Президент добавил, что одной из причин пробуксовки дипломатических усилий стало смещение фокуса международного внимания на обострение конфликта в Иране. В настоящее время Киев ожидает возможного визита американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера для прояснения ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что объявление перемирия ко Дню Победы является суверенным решением российского лидера, которое будет реализовываться независимо от позиции киевского режима. Представитель Кремля отметил, что Москва не нуждается в ответной реакции Украины, хотя и ожидала бы проявления адекватных намерений с их стороны. Песков также подчеркнул, что решение по конкретным временным рамкам режима тишины остается за верховным главнокомандующим, и на данный момент оно еще находится в стадии проработки.