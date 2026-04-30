Стармера освистали на встрече с еврейской общиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был освистан на встрече с представителями еврейской общины, которая прошла на следующий день после антисемитского нападения на севере Лондона.

Как свидетельствуют кадры, показанные в эфире телеканала Sky News, глава правительства был встречен плакатами "Кир Стармер, вредитель для евреев". Собравшиеся также выкрикивали в его адрес "Позор тебе" и назвали премьера предателем из-за неэффективной борьбы с антисемитизмом в Великобритании.

В среду в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает крупная еврейская община, было совершено нападение с ножом на двух прохожих. В результате инцидента пострадали двое мужчин еврейской национальности в возрасте 34 лет и 76 лет. Они находятся в больнице, а их состояние оценивается как стабильное. Атака была совершена уроженцем Сомали с британским гражданством. Инцидент признан терактом.