Пока вы не уснули: заявление Каллас о РФ и шокирующие детали атаки дронов ВСУ по Уралу

Каллас выступила с новым заявлением о России

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не вернется к обычному ведению дел с Россией даже после завершения спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас со своими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.

Названы шокирующие детали атаки дронов ВСУ по Уралу

Украина может провозить на территорию России свои беспилотники по частям под видом обычной бытовой техники, потом дроны собираются для последующих ударов по уральским регионам. Киев мог начать такую кампанию еще два года назад. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Доставляли два года назад еще, год назад. Доставляют в разобранном виде до такой степени, что двигатель, поршневую группу отдельно везут под видом ремкомплекта для бензопилы, допустим, марки такой-то. Пусковую часть и свечи зажигания под видом [деталей] для мотоцикла. Что-то еще для бытовой техники, а крыло, фюзеляж, они из стекловолокна, из легких материалов сделаны, идут в комплекте где-то, с какой каким-то оборудованием», — объяснил военный.

Верховный лидер Ирана сделал экстренное заявление по Ормузу

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами. При этом ранее газета The Wall Street Journal со сообщила ссылкой на источники, что американская администрация обратилась к другим странам с предложением присоединиться к новой международной коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

«Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника», — заявил Хаменеи в своем послании по случаю Дня Персидского залива.

В России массово закрываются магазины: что происходит

Российский ритейл переживает кардинальные изменения в стратегическом подходе к развитию, чему свидетельствует масштабное сокращение сетей и переориентация на более эффективные форматы.

В условиях роста операционных расходов, снижающейся потребительской активности и усиления конкуренции со стороны онлайн-торговли крупные торговые компании вынуждены пересматривать свои бизнес-модели, ориентируясь на оптимизацию офлайн-пространств.

В Кремле рассказали, пригласил ли Путин Трампа на парад Победы

Президент России Владимир Путин не приглашал американского лидера Дональда Трампа на парад Победы 9 мая в Москве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что Путин и Трамп провели телефонный разговор накануне. У Пескова спросили, пригласил ли российский лидер американского президента в Москву на День Победы.

«Контролируемый ад»: предложен план военного ответа ВС РФ странам НАТО

В открытом бою на море против НАТО у России не так много шансов, однако Москва способна создать противнику «контролируемый ад». Как сообщает «Царьград», план ассиметричного ответа западу представил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что сейчас Запад ведет против России «войну на истощение». Одновременно с этим Европа накапливает ресурсы и обкатывает военные технологии на украинском театре военных действий. К 2028-2029 году западные страны планируют развернуть объединенные вооруженные силы, по оценке Шурыгина, «превосходящие по численности и мощи» ВС РФ, при этом сохраняя масштабный конфликт на Украине.

Журналисты связались с семьей погубившего 150 сослуживцев военного РФ

19-летний военнослужащий Климов обвиняется в передаче украинским силовикам координат российских военных. По предварительным данным, из-за его действий погибли около 150 сослуживцев.

Родственники 19-летнего Артема Климова, которого обвиняют в передаче ВСУ координат российских военных, не уверены, что он жив. Как сообщил RT старший брат предателя, ситуация стала шоком для семьи: сначала Климов пропал без вести, потом нашёлся при необычных обстоятельствах, и теперь неизвестно, жив ли он вообще.

"Стало по-настоящему плохо". Медики спасают Сати Казанову

Недавно Сати Казанова вышла на связь с поклонниками, и те в комментариях дали понять, что обратили внимание на красный глаз популярной артистки. Лишь сейчас оказалось, что безобидный ячмень обернулся серьезными проблемами для певицы.

О том, что случилось, Сати Казанова рассказала в своем официальном телеграм-канале.

По всей России начали массово закрываться фитнес-клубы

В России за последний месяц закрылись более 11 фитнес-клубов, сообщает Sport Baza.

Схема, по словам источника, везде одинаковая: центр объявляет о ремонте или профилактике, перед этим продает максимальное количество абонементов, а затем расторгает договоры с клиентами. Число пострадавших составляет около 500 человек.

Стало известно о находке на месте прогремевшего в Москве взрыва

После взрыва, прогремевшего около четырех утра в квартире на северо-западе Москвы, обнаружили следы алюминиевой пудры — взрывоопасного вещества, которое используется в производстве газобетона, лакокрасочной продукции, а также в порошковой металлургии. О находке сообщил «МК».

Как стало известно, сразу после взрыва начался пожар, который 61-летний хозяин квартиры пытался потушить своими силами, но получил ожоги. Издание также выяснило, что мужчина занимал ответственный пост в компании, которая специализируется на разработке антивирусов и программ киберзащиты.

