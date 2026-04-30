Война с Ираном обошлась США в $25 млрд: что об этом пишут зарубежные СМИ

Война с Ираном уже обошлась США в $25 млрд, при этом президент Дональд Трамп намерен рассмотреть несколько вариантов продолжения конфликта. Как зарубежные СМИ оценивают действия американцев и ситуацию на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке и запретил проход танкеров через Ормузский пролив, на который приходится почти 20% мировых поставок нефти.

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но закончился безрезультатно. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».

При этом война США с Ираном, по официальным оценкам, уже обошлась Пентагону в $25 млрд, пишет Reuters.

Такие данные, по информации агентства, озвучил законодателям из Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Джулс Херст, исполняющий обязанности контролера министерства обороны. По его словам, большая часть этих денег была потрачена на боеприпасы.

«Херст не уточнил, что включала в себя эта смета расходов и учитывала ли она прогнозируемые затраты на восстановление и ремонт базовой инфраструктуры на Ближнем Востоке, поврежденной в ходе конфликта», - говорится в статье.

На этом фоне портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что командующий CENTCOM, адмирал Брэд Купер, планирует представить президенту Дональду Трампу несколько новых сценариев военных действий против Тегерана для выхода из дипломатического тупика.

Среди этих планов «короткая и мощная» волна ударов по Ирану, захват части Ормузского пролива для возобновления прохода коммерческих судов, а также операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.

А по данным Bloomberg, в США изучают возможность применения против Ирана гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. И Центральное командование США уже обратилось к армии с просьбой направить на Ближний Восток эту новейшую разработку.

В случае одобрения, это будет первый случай развертывания США своей гиперзвуковой ракеты, разработка которой значительно отстает от графика и которая до сих пор не объявлена полностью боеготовой, пишет агентство.

В свою очередь аналитики CNN обратили внимание на то, что агрессивная позиция Дональда Трампа может столкнуться с двумя вопросами, «от ответа на которые будет зависеть стратегия войны».

«Первый вопрос в том, как долго Трамп, его однопартийцы-республиканцы и американский народ смогут мириться с растущими расходами на войну, включая $4 за литр бензина и вероятный рост инфляции. Второй - заключается в том, основан ли план на достоверных разведданных об обстановке в Иране», - говорится в статье.

Издание пришло к выводу, что в Вашингтоне «уже давно сложилась сомнительная тенденция применять американскую логику к ближневосточным странам, которые реагируют не так, как ожидают президенты США».

«Морская блокада президента Дональда Трампа - это очередная попытка проверить на практике недоказанную теорию о том, что превосходство США в военной мощи неизбежно приведет к краху Исламской Республики», - подчеркивается в статье.

А Associated Press констатировало, что несмотря на то, что цена эталонной марки нефти Brent с поставкой в июне за ночь упала до 108,51 доллара за баррель, этот показатель все еще «остается чрезвычайно высоким».