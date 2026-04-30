«Много вопросов»: телефонный разговор Путина и Трампа удивил Каллас

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина вызвал недоумение у главы евродипломатии Каи Каллас. На встрече министров стран Северной Европы и Балтии в Эстонии она сначала глубоко вздохнула, а затем заявила, что после этих переговоров у нее осталось много вопросов, передает kp.ru.

По словам Каллас, мирные переговоры по Украине зашли в тупик, и она не понимает, удалось ли сторонам достичь какого-либо значимого прогресса. Кроме того, европолитик удивилась тому, что Вашингтон хорошо общается с Москвой, хотя Россия открыто поддерживает Иран.

«Когда мы видим эти телефонные разговоры между президентом Трампом и президентом Путиным, всегда остается много вопросов без ответа», — отметила Каллас.

Лидеры России и США проговорили больше часа 29 апреля. Они обсудили украинское урегулирование, войну в Иране и двусторонние отношения.