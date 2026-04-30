Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не вернется к обычному ведению дел с Россией даже после завершения спецоперации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом она сказала на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас со своими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.

«Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну на Украине», — заявила глава европейской дипломатии.

Каллас также заявила, что в мае в ходе встречи на Кипре министры иностранных дел стран ЕС продолжат обсуждение подхода к России и того, «как наилучшим образом защитить наши интересы». Она подчеркнула, что дополнительные санкции, международная изоляция и ограничения для бывших российских солдат — главные элементы ответа ЕС на украинский конфликт.