Каллас сделала резкое заявление в адрес России

Московский Комсомолец

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы заявила, что не может быть возвращения к обычному ведению дел европейского объединения с Российской Федерацией даже после окончания конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Официальный спикер МИД России Мария Захарова 26 апреля пошутила, что Каллас со своими свинскими заявлениями могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который проводился в Эстонии.

«Наконец, позвольте сказать: мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну на Украине», - поделилась своей точкой зрения Каллас.

По ее словам, в следующем месяце на Кипре главы МИД продолжат обсуждение европейского подхода к Российской Федерации и того, как наилучшим образом защитить интересы ЕС.

Каллас добавила, что дополнительные ограничительные меры, международная изоляция и закрытие двери для российских бывших солдат - ключевые элементы ответа Европейского союза на конфликт.