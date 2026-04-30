В России отреагировали на создание нового военного альянса в Европе

Политолог Алексей Мухин в разговоре с Рамблером оценил планы Великобритании и девяти европейских стран создать объединенные военно‑морские силы для «сдерживания России». Эксперт назвал инициативу шагом к эскалации, подчеркнув: Европа недооценивает риски конфронтации с ядерной державой, а Британия пытается усилить свое влияние за счет партнеров.

Ранее глава военно-морского флота страны генерал Гвин Дженкинс сообщил изданию The Guardian, что Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы (ВМС) «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента. Он уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». В их состав войдут Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Норвегия, страны Балтии и Нидерланды. Ожидается, что новые военно-морские силы займутся совместной подготовкой и обучением бойцов. Управляться они будут из штаба в Британии.

Специалист отметил, что появление подобных структур в Европе было ожидаемым. По его мнению, интерес западных стран к северным рубежам продиктован успехами России в освоении Арктики.

Это было предсказуемо, потому что логика "коалиции желающих" как раз в этом направлении и работала. Создавались коалиции по БПЛА, по финансированию Украины — своего рода клубы по интересам. И логично было предположить, что Северный морской путь, который развивает Россия, станет предметом пристального внимания со стороны натовских стран. Для того чтобы сделать усилия более точечными и направленными, Британия в последнее время предпринимает очень много шагов для создания самых разных коалиций противодействия. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Комментируя военные амбиции нового альянса, политолог предупредил о серьезных последствиях для европейской безопасности. Эксперт подчеркнул, что у Москвы достаточно технологических ресурсов, чтобы нейтрализовать любую морскую угрозу.

«К сожалению, это ведет к военной эскалации. Европейские страны должны это понимать, причем речь идет об эскалации с ядерной державой. Видимо, у них складывается впечатление, что Россия никогда не ответит ядерным оружием, поэтому можно делать все что хочешь. Предотвратить создание подобного альянса Россия не в силах, но у нее есть ответ на этот вызов. Помимо прочего, у нас есть гиперзвуковые ракеты. Флот противника уменьшается именно благодаря гиперзвуку и баллистике. Так что у России есть компетенции для уменьшения численности флота этой создающейся коалиции», — заявил Мухин.

Создание регионального военного блока внутри Европы эксперт связал с нарастающей неопределенностью в отношениях с Вашингтоном. В этой ситуации Великобритания пытается использовать момент, чтобы вернуть себе статус мощной державы.

«НАТО испытывает сильное напряжение внутри себя и пытается искать новые формы координации. Позиция США в последнее время достаточно непредсказуема, и поэтому европейские страны, отвечая на этот вызов, пытаются сформировать региональные альянсы, которые, как им кажется, будут более эффективны. И лидерство Британии здесь безусловно. Лондон перешел в активную фазу по перезагрузке моделей, с помощью которых он хочет вернуть себе позицию геополитического игрока. Ведь сейчас Британия лишь региональный игрок», — подчеркнул эксперт.

Анализируя состав участников нового объединения, Мухин отметил, что за громкими лозунгами о безопасности стоит прагматичный расчет Лондона на использование ресурсов богатых северных соседей.