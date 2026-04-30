Каллас объяснила затруднения в поставках оружия Европе

Война в Иране затрудняет поставки американского оружия в страны Евросоюза (ЕС), заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ее цитирует РИА Новости.

«Глобальная экономика испытывает потрясения. Россия получает дополнительные доходы из-за роста цен на нефть, а поставки американского оружия в страны Северной Европы и Балтии сталкиваются с задержками», — посетовала глава евродипломатии.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб пожаловался, что Штаты просрочили поставки вооружений своим союзникам из-за ближневосточного конфликта.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в краткосрочной перспективе война в Иране выгодна России.