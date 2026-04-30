Украину заподозрили в поддержке госпереворота в Мали

Киев мог поддерживать государственный переворот в Мали. Как сообщает «КП», об этом заявил политолог, востоковед Николай Севостьянов.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российский Африканский корпус совместно с правительственными войсками предотвратили попытку госпереворота в Мали. 25 апреля незаконные вооруженные формирования атаковали четыре крупных города страны и попытались захватить президентский дворец в Бамако.

Севостьянов заметил, что Мали — очень богатая ресурсами страна, в которой есть золото, уран, медь и различные редкоземельные элементы. Россия пришла туда «после всех выкрутасов», которые там проводила Франция. При этом сейчас, кроме Парижа, поддержку сепаратистам и исламским радикалам оказывают и украинские инструкторы.

«Именно они туда летали учить их, например, работать с дронами, которые вообще в Африке до этого особо не применялись. Представители киевского режима в это вкладывались. То есть везде, где есть наш контингент, там будут обязательно украинские спецслужбы. Они сами это декларируют, они этого никогда не стеснялись. И они считают это своей победой — наносить нам ущерб на второстепенных фронтах», — заявил политолог.

По его словам, сейчас в стране ситуация «сложная», а малийские власти недостаточно эффективно прогнозируют действия своих противников. Кроме того, востоковед назвал организованный отход российских сил из захваченного боевиками Кидаля «неплохим результатом» — благодаря этому удалось сохранить боеспособность и возможность защищать столицу Мали.