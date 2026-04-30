Названо самое важное решение, которое Трамп может принять за время президентства

США могут возобновить бомбардировки Ирана и снова попытаться свергнуть режим, и это будет «самое важное решение» за время президентства Дональда Трампа. Об этом написал профессор политологии Чикагского университета Чарльз Липсон в статье для Spectator.

Профессор подчеркнул, что администрация Трампа, возможно, откажется от попыток «подорвать» режим с помощью санкций и захочет действовать «быстрее». По его словам, неспособность заключить соглашение, а также политический тупик может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению бомбардировок. И если это произойдет, то США вряд ли смирятся с существованием иранского режима и постараются «завершить начатое», свергнув его.

«Проблема не в свержении старых правителей. Более сложная задача – это создание нового режима и его удержание без длительного оккупационного контроля. Стоит ли начинать этот тернистый, извилистый путь – вот главный вопрос, стоящий перед Дональдом Трампом. Это самое важное решение за время его президентства», — отметил он.

Липсон считает, что переговоры по Ирану «зашли в тупик», стороны остаются далеки друг от друга, а Корпус стражей исламской революции «отказывается отступать от своих амбициозных целей».

«Помимо выживания режима, существует как минимум три других угрозы. Создание собственного ядерного оружия, разработка запаса ракет и поддержка прокси-сил, которые распространяют власть режима на весь Ближний Восток и отвлекают внимание его врагов. Поскольку эти более масштабные цели неприемлемы для администрации Трампа, переговоры будут проваливаться до тех пор, пока иранцы не откажется от уступок», — написал он.

При этом профессор отметил, что при возобновлении бомбардировок США столкнутся с ответными действиями Ирана, которые будут направлены в том числе против американских нефтяных объектов в Персидском заливе.

30 апреля стало известно, что администрация США предложила другим странам войти в новую коалицию по обеспечению судоходства через Ормузский пролив. Также 29 апреля в интервью Axios Трамп заявил, что США не собираются отменять морскую блокаду Ирана, пока не будут достигнуты договоренности по ядерной программе Ирана. До этого газета The Wall Street Journal написала, что Трамп дал поручение подготовиться к длительной блокаде Ирана.

