Армянские пограничники заменят российских на границе с Турцией и Ираном

Армянские пограничники будут заменять российских коллег, которые в настоящее время охраняют границу Армении с Ираном и Турцией. С таким заявлением в четверг, 30 апреля, выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, согласно договору, подписанному в 90-х годах с Россией, армянские пограничники должны взять на себя контроль над границей параллельно с повышением потенциала пограничных войск Армении.

Пашинян добавил, что Армения оплачивает услуги российских пограничников за охрану границы.

— Прежде российские коллеги поднимали вопрос увеличения этих сумм, так как эти суммы не удовлетворяют предоставляемым услугам. Мы рассчитали, что если есть тема, связанная с увеличением этих средств, то мы может тратить увеличенные суммы на развитие нашего пограничного потенциала, и постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором, — приводит слова Пашиняна РИА Новости.

Премьер также отметил, что система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном осталась неизменной со времен Советского Союза. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда, расположенных в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

В 2024 году российские пограничники прекратили работу в ереванском аэропорту Звартноц. Протокол о передаче Еревану под охрану государственной границы в пограничном пункте пропуска «Звартноц» подписали начальник погрануправления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян.