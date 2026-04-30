Хаменеи: Иран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами

Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи.

По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

— Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника, — сказал Хаменеи.

Верховный лидер Ирана добавил, что регион Персидского залива ждет светлое будущее без присутствия Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков заявил, что США продолжают политику морской блокады Ирана, пытаясь создать условия для внутренних протестов и добиться уступок от исламской республики. По словам эксперта, Тегеран продолжит блокировать Ормузский пролив, рассчитывая на отступление Вашингтона под давлением стран, заинтересованных в ближневосточной нефти.

Ранее в Axios писали, что Иран предложил Соединенным Штатам вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.