Известный американский ведущий высмеял встречу Трампа и Карла III

Президент Дональд Трамп утомил приехавшего с официальным визитом в США британского короля Карла III. К такому выводу пришел ведущий популярного вечернего шоу Джимми Фэллон.

«Проведя два дня в Вашингтоне, король и королева отправились в центр города. В какой-то момент Карл проезжал мимо Башни Трампа и подумал: «Я не могу отделаться от этого чертова парня. Что я должен сделать?», - заметил ведущий под закадровый смех.

Он также обратил внимание на то, что президент Трамп назвал короля «фантастическим» и своим «большим другом».

«В ответ Карл сказал: «И я думаю, это здорово, что ты так считаешь»», - заявил Джимми Фэллон.

Он также пошутил о разговоре президента США с российским лидером Владимиром Путиным, высказав мнение, что российский коллега спросил Трампа, какие на самом деле Карл III и его жена Камилла.

Карл III пошутил о сожжении Белого дома на приеме в США

Карл III прибыл с государственным визитом в США 27 апреля. В программе визита, помимо встреч с Дональдом Трампом и торжественного ужина, также было выступление монарха перед американским конгрессом. Это выступление стало первой речью члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года.

При этом в одной из своих шуток на пресс-конференции в США Карл III упомянул бальный зал, который Трамп планирует построить на территории Белого дома после сноса Восточного крыла. Король напомнил о войне между США и Британией, в ходе которой британские войска подожгли Белый дом.