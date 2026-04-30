Верховный лидер Ирана сделал экстренное заявление по Ормузу

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен и далее управлять Персидским и Ормузским проливами. При этом ранее газета The Wall Street Journal со сообщила ссылкой на источники, что американская администрация обратилась к другим странам с предложением присоединиться к новой международной коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

«Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и положить конец злоупотреблениям противника», — заявил Хаменеи в своем послании по случаю Дня Персидского залива.

Верховный лидер выразил уверенность, что долгосрочная стабильность и процветание региона невозможны при сохранении текущего уровня влияния Соединенных Штатов. По его словам, «регион Персидского залива ждет светлое будущее без американского присутствия».

Подобные заявления прозвучали на фоне попыток Вашингтона создать новую международную коалицию для контроля над судоходством в данном стратегически важном районе. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Госдепартамент США активно призывает другие страны присоединиться к этой инициативе. Дипломатам предписано убеждать иностранные правительства участвовать в обмене данными, координации усилий и обеспечении соблюдения антииранских санкций.

Хотя Вашингтон заявляет, что коалиция не должна носить исключительно военный характер, американская сторона предлагает участникам статус как «дипломатических», так и «военных партнеров».

Президент США Дональд Трамп ранее призывал крупнейших потребителей нефти, включая Великобританию, Китай, Францию и Японию, взять на себя ответственность за безопасность прохода коммерческих судов. Несмотря на активную дипломатическую кампанию, значительных успехов в формировании коалиции достичь пока не удалось, а сам президент США ранее подчеркивал, что Вашингтон способен действовать в вопросе Ирана в одностороннем порядке.