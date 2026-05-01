Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

Украине не нужно перемирие, которое может оказаться «тактическим обманом» со стороны России. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, Киев не получал никаких предложений от Москвы или Вашингтона по поводу перемирия. Зеленский добавил, что Украина выступает за прекращение огня.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США подтвердил готовность объявить перемирие в честь Дня Победы. Американский лидер поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что в случае объявления перемирия в зоне боевых действий Киев нарушит соответствующее соглашение, как делал это все предыдущие разы. Чепа напомнил, что недавнее перемирие, которое объявлялось в честь Пасхи, было нарушено Украиной около 2000 раз.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Украины на предложенное Путиным перемирие.