Жена премьера Испании набросилась на журналиста

Жена премьера Испании Педро Санчеса Бегония Гомес напала на журналиста после того, как он задал ей вопрос об обвинениях в коррупции. Видеозапись произошедшего публикует газета «Известия».

На кадрах видно, что женщина пытается оттолкнуть репортера, а также забрать у него телефон, на который он ведет съемку, как и ее сопровождающие. При этом молодой человек продолжает задавать вопросы.

По информации осведомленных источников агентства Europa Press, Бегонья Гомес намерена подать в суд на журналиста Вито Килеса в связи с «актом агрессии» в кафе», пишет РИА Новости.

По версии Гомес и ее сторонников, журналист не давал ей выйти из кафе, совершив тем самым «домогательство».

Ранее суд в Мадриде сообщил о том, что после жалобы организации Manos Limpias («Чистые руки») были инициированы следственные действия в отношении Бегонии Гомес по факту возможного «использования связей и коррупции в бизнесе». Обвинения касаются ее работы в мадридском Университете Комплутенсе. Следствие считает, что должность профессора была для нее лишь прикрытием для хищения денег.