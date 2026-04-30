Пашинян рассказал о приглашении Зеленского в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ждет президента Украины Владимира Зеленского в страну в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», — подчеркнул политик.

Других подробностей он не привел.

Накануне армянский портал 168.am со ссылкой на источники писал, что Владимир Зеленский может принять участие в саммите ЕПС в Армении. Публично Киев не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Саммит ЕПС пройдет в Армении с 4 по 5 мая. На нем соберутся лидеры европейских стран для обсуждения ряда вопросов, в том числе и безопасности. Прошлый саммит ЕПС состоялся в октябре 2025 года столице Дании — Копенгагене, где также присутствовал Зеленский.