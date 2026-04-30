Среди европейских стран растет недовольство безусловной поддержкой, которую руководство ЕС оказывает Украине, и все больше политиков говорят о необходимости диалога с Москвой. Что происходит в Европе, разбиралось РИА Новости.

В частности, евродепутат от Словакии Любош Блага напомнил, что когда Братислава приняла решение присоединиться к Евросоюзу, речь шла о мире и экономическом сотрудничестве, а не о войне.

Также, по его словам, ЕС не смог защитить Словакию, когда Владимир Зеленский, «перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг страну серьезной экономической опасности». При этом с точки зрения прагматизма Братиславе выгоден диалог с Москвой и дешевые энергоресурсы.

«Мы абсолютные прагматики. Нужна ли нам дешевая российская энергия? Да. Нужно ли нам соглашение с Москвой по конфликту на Украине? Да, иначе эскалация приведет к ядерной войне. Мы что, психи?», — заключил парламентарий.

Также за диалог с Москвой выступает и лидер левоцентристской партии, победившей на выборах в Болгарии, экс-президент Румен Радев. И в Чехии с конца прошлого года руководит правительство, не отказывающееся от контактов с Москвой. Сейчас спикер парламента Тимо Окамура прямо заявил, что решением проблемы высоких цен на нефть могут стать поставки из России.

Политолог Владимир Оленченко видит в таких высказываниях признак глубокого кризиса ЕС, который предпочитают не замечать в Брюсселе.

«Евробюрократам удобно думать, что их проблемы заключаются в отдельных деятелях, которые в собственных корыстных интересах идут против мнения большинства. В частности, это снимает с них моральную ответственность за кризис Евросоюза. Но таких политиков все больше (…) Далеко не всем людям нравится, что их лишают права голоса», — пояснил он.

Однако эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов связывает подобные заявления европейских политиков с заинтересованностью Словакии, Венгрии и ряда других стран в торговле с Москвой, так как им важны российские энергоресурсы. Но говорить о блокировке ими антироссийских санкций не стоит.

«Даже [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан занял непримиримую позицию по Киеву только после перекрытия «Дружбы», — констатировал он.

Однако, по его словам, главная беда в том, что брюссельские руководители не соблюдают устав. Они должны были объединять Европу, а не милитаризировать ее и готовиться к войне с Россией.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что в Западной Европе «идет настоящая подготовка к войне», а заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

При этом генсек НАТО Марк Рютте предупредил о том, что страны-члены альянса могут стать «следующей целью России», призвав к быстрому увеличению расходов на оборону. А министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил о том, что «тень войны нависла над Европой».