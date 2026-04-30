Останки миллиардеров подняли спустя три года после катастрофы батискафа «Титан»

Спустя три года спасателям удалось достать со дна останки миллиардеров, погибших в Атлантике во время экспедиции к «Титанику». Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, тела идентифицировали с помощью ДНК-тестов. При этом часть найденных останков не удалось разделить из-за смешения ДНК.

По версии следствия, причиной гибели миллиардеров стало мгновенное разрушение корпуса батискафа «Титан» из-за давления на глубине. Эксперты уверены, что жертвы даже не осознали, что произошло, передает издание.

Ранее уже говорилось, что причиной взрыва на батискафе «Титан» в 2023 году стали «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Также сообщалось, что пассажиры батискафа, скорее всего, знали, что их ждет. Акустическая система безопасности, вероятно, предупреждала о трещинах в углеволоконном корпусе под большим давлением, но пилот не успел отреагировать и сбросить балласт.

Подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, направлялся к обломкам крейсера в Атлантическом океане. Он пропал с радаров в июне 2023 года. Спустя четыре дня появилась информация, что все члены экипажа «Титана» погибли. В беседе с «Вечерней Москвой» океанолог Сагалевич рассказал, почему могла произойти разгерметизация батискафа, которая привела к гибели экипажа.