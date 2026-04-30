Политолог Константин Калачев в разговоре с Рамблером прокомментировал телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также высказался об оговорке американского лидера, который перепутал Украину с Ираном.

Ранее главы государств провели очередные телефонные переговоры. Они обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, стороны похожим образом оценили поведение властей Украины. После общения с российским лидером Трамп вышел к прессе. На вопрос о том, какой из конфликтов — украинский или иранский — завершится быстрее, Трамп категорично ответил: «Я думаю, Украина в военном плане побеждена». Однако дальнейшие слова президента вызвали недоумение. Описывая «военное поражение», Трамп заявил, что у страны было 159 кораблей, и каждый из них сейчас находится под водой. Аналитики сразу же указали на явную неточность: военно-морской флот Украины никогда не располагал таким количеством боевых единиц. Зато цифра «159 кораблей» является устойчивым нарративом Трампа в отношении Ирана, чей флот, по его утверждениям, был полностью уничтожен американскими военными в Ормузском проливе.

Говоря об оговорке Трампа, специалист отметил, что за путаницей в его словах скрывается вполне конкретное отношение к текущему конфликту на Украине.

Трамп путает Украину и Иран из-за чёткой убеждённости: слабый должен уступить сильному. Его слова о потопленном флоте — это оговорка по Фрейду. Трамп давно встал на сторону Путина и считает, что Украина потерпела военное поражение, а значит, Киев обязан пойти на уступки и жертвы ради прекращения боевых действий, ради возможности договориться о мире. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Согласно имеющейся информации, помимо геополитики, президенты России и США во время переговоров уделили внимание совместным экономическим проектам. Политолог считает, что именно меркантильный интерес Трампа является прочным фундаментом для его диалога с Москвой.

«Диалог носил откровенный характер, поскольку между лидерами есть "химия". Они обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в энергетике: для Трампа деньги и их зарабатывание всегда стоят во главе угла. Кроме того, он всё ещё надеется оторвать Россию от Китая. В конце концов, у него в ноябре выборы, и ему необходимо предъявить избирателям весомые результаты», — сказал политолог.

Калачев добавил, что в глазах Путина и Трампа главным препятствием для окончательного мира остается личность украинского президента.

«Путин выразил готовность к перемирию в честь Дня Победы, и Трамп эту идею поддержал. Оба лидера считают, что сделка близка, а мешает ей лично Зеленский — их объединяет неприязнь к нему. Однако они недооценивают решимость "коллективного Зеленского" и украинского общества. Путин и Трамп полагают, что историю двигают личности, но лидеры — лишь отражение запросов масс, а Украина ещё далека от осознания поражения», — подчеркнул он.

Вместе с тем аналитик ответил на вопрос о влиянии переговоров на реальную ситуацию на фронте. По его словам, несмотря на позитивный тон беседы и внушительный хронометраж, телефонные контакты вряд ли способны быстро изменить положение дел в зоне боевых действий.

«Повлияет ли этот разговор на завершение конфликта? Думаю, не слишком. Это может ускорить сворачивание американской помощи — например, те 400 миллионов долларов, что до сих пор не выделены. Однако реального прогресса на украинском треке я бы пока не ждал: стороны лишь подтвердили свои позиции», — сказал он.

Важной частью беседы стала ядерная программа Тегерана. Калачев выразил мнение, что Кремль намерен выступить в роли ключевого посредника, предлагая Трампу изящное решение «иранской проблемы».

«Вероятно, Путин вновь предложил Трампу вывезти запасы иранского обогащённого урана в Россию. Это помогло бы разрешить ключевое противоречие ядерной программы. Москва считает опасной наземную операцию США против Ирана, и у самого Трампа нет желания её начинать. Но пока ему не нравится идея участия РФ в этом вопросе, он требует помощи по Украине, однако "капля камень точит" — со временем его мнение может измениться», — добавил эксперт.

