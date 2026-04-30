Слова Залужного о «сыне» и Донбассе назвали троллингом Украины

Заявление бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о том, что перед своей смертью заставит своего несуществующего сына поклясться вернуть «оккупированные» территории, стало «троллингом» руководства страны. Это намек на невозможность возврата Киевом территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Это сигнал о том, что сына нет, территории тоже никто не вернет... Лапша украинцам на уши, ребятки, вот я своему сыну, которого нет, скажу, а вы своим скажете, что мы будем умирать до последнего правнука и так далее. Очень дешевый троллинг, очень дешевый», — сказал бывший украинский депутат.

По оценке Олейника, простые украинцы понимают, о чем идет речь, и осознают политический сигнал, посланный нынешним руководителям Украины.

Залужный заявил, что перед своей смертью заставит своего сына поклясться вернуть «оккупированные» территории.

«Я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он мне поклянется в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что заставит своего сына сделать это так, и поклянется ему, что сын заберет обратно все это, что у нас забрали», — сказал Залужный.

