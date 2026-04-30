Пезешкиан рассказал, как добиться безопасности в Персидском заливе

Безопасность в акватории Персидского залива может быть обеспечена только в результате сотрудничества между странами региона. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"<...> Безопасность этого стратегически значимого района может быть обеспечена только при условии сотрудничества стран региона", - приводит слова президента его пресс-служба.

Пезешкиан также возложил ответственность за "любую нестабильность в Персидском заливе" на США и Израиль.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Американские военные 13 апреля начали морскую блокаду Ирана. 21 апреля президент США объявил о продлении режима прекращения огня. Однако иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.