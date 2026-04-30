Европейский союз оказался в стратегическом тупике, не имея внятной концепции завершения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге.

«Если посмотреть на практическую поддержку Киева, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает ее, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше», — заявил эксперт.

По мнению Ланге, текущая линия поведения европейских партнеров Киева лишена долгосрочной перспективы. Ставка делается исключительно на продолжение поставок вооружений в расчете на самостоятельное разрешение ситуации.

«Европейские партнеры Украины не имеют плана, кроме как продолжать пытаться накачивать ВСУ средствами и надеяться, что все каким-то образом решится само по себе», — резюмировал он.

В марте официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что Евросоюз способен лишь на подрывную роль в переговорном процессе по украинскому кризису, ссылаясь на неудачный опыт предыдущих попыток европейских стран способствовать урегулированию.

Мерц предупредил о последствиях «падения» Украины

Ситуация усложняется и позицией самого Киева. Президент США Дональд Трамп ранее выражал удивление нежеланием Владимира Зеленского идти на компромиссы. По словам американского лидера, вести дела с президентом Украины значительно сложнее, чем с руководством России.