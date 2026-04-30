Откровенный и деловой, в дружеском ключе: так в Кремле оценили полуторачасовой разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Российский лидер назвал правильным решение Белого дома продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Москва твердо настроена оказывать всемерную поддержку дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса. Президент США поинтересовался текущей обстановкой на украинском фронте. И выразил готовность со своей стороны содействовать прекращению боевых действий и скорейшему урегулированию.

"И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведению киевского режима во главе с Зеленским, который подстрекаемый европейцами и при их поддержке ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории. Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты", - сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России.

Дональд Трамп назвал разговор очень хорошим. По его словам, Москва давно готова заключить соглашение по украинскому урегулированию. Президент США признался: он просил своего российского коллегу о небольшом перемирии на Украине. Судя по всему, хозяин Овального кабинета, в отличие от европейцев, трезво оценивает ситуацию на поле боя.

Слова президента США о "поражении" режима вызвали в Киеве истерику. Украинские СМИ наперебой бросились доказывать, что Дональд Трамп перепутал Украину с Ираном, ведь далее он рассуждал о потопленных кораблях. Но даже если допустить, что хозяин Белого дома на этот раз и оговорился, то отменить его предыдущие выволочки Зеленскому и заявления о том, что у того не осталось козырей, никакая украинская пропаганда не в силах.

"Что для нас здесь абсолютно ключевое. Оценка Трампа и Путина Зеленского. Что Зеленский виноват, что до сих пор мира нет. И что Зеленский ведет линию при поддержке европейцев на затягивание конфликта. И они тут одинаково считают. Мы видим такую тяжелую достаточно ситуацию. Создается объективная, единая позиция между Трампом и Путиным, чтобы давить на Украину и на Зеленского", - отметил Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы.

Свои очередным селфи-обращением Зеленский только подтверждает то, что он - главное препятствие на пути к мирному урегулированию: "Если Россия не хочет дипломатии, то ее нужно принудить к этому. И у министерства обороны Украины есть все необходимые для этого средства. Наши дроны достигают целей на расстоянии до 1500 километров. И мы будем увеличивать эти дистанции".

А вот какие интервью раздают украинские военные, которые не в теории, а на практике ведут боевые действия: в ВСУ признают полный провал специально созданных для борьбы с беспилотниками подразделений. В одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного БПЛА.

О том, что Украине придется отказаться от территорий, неоднократно говорил Дональд Трамп. Каждый его разговор с Владимиром Путиным очень нервирует англо-саксонскую прессу. Знают: Киеву это не сулит ничего хорошего. Новым раздражающим фактором для заграничных репортеров стало и то, что с Москвой обсуждают и ситуацию вокруг Ирана.

"Они говорили полтора часа. И это было неожиданно. Этот звонок не был запланирован. И они действительно обсуждали Иран. Президент Путин предложил помочь с вывозом обогащенного урана", - спекулирует Гейб Гутьерез, старший корреспондент президентского пула NBC. "Путин явно пытается извлечь геополитическую выгоду из войны трампа против Ирана. Вы же помните, что он недавно встречался с их министром иностранных дел", - рассуждает Дуглас Герберт, комментатор France 24 по международным вопросам.

Западная пресса дружно подсчитывает растущие доходы России от продажи углеводородов. Как будто наша страна начала этот конфликт. По версии Financial Times, Москва дополнительно получает по 150 миллионов долларов в день. Сегодня цена на нефть марки Brent впервые с марта превысила 126 долларов за баррель. Это - четырехлетний максимум. Рынки капитально трясет от каждой новости по Ирану. И Белый дом исправно их поставляет. По данным Axios, центральное командование США подготовило план короткой и мощной волны ударов. Bloomberg пишет: Пентагон впервые готов задействовать против Исламской Республики гиперзвуковое оружие.

Хозяин Белого дома развлекается тем, что размещает в соцсетях изображение, где Ормузский пролив обозначен как "пролив Трампа". Видимо, переименования Мексиканского залива в Американский показалось недостаточно.