Президент Чехии рассказал, как Россия может «унизить» НАТО

В беседе с CNN президент Чехии Петр Павел прокомментировал конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. По словам политика, для правительства США конфликт с Ираном стал явным приоритетом, что дает России возможность «перевести дух». Павел добавил, что в то же время Россия видит ослабленную Европу и меньшее влияние США на европейскую безопасность. По его мнению, это «отличная возможность» для Москвы: чешский президент считает, что России не обязательно начинать масштабную операцию в Европе - она может «унизить» НАТО, если начнет ограниченные боевые действия в Прибалтике.

Также Павел заявил, что США и Европа всегда были нужны друг другу, но они никогда не были равноправными партнерами. По его мнению, Европе следует стать независимой от США. Если США решат не участвовать в европейской обороне в рамках НАТО, европейцы должны иметь возможность обеспечить свою собственную оборону, подчеркнул он. Павел добавил, что Европа должна «повзрослеть и развить собственные возможности». «В идеале» США и Европа должны быть «одинаково сильными и независимыми».

«Никто до меня так не страдал»: Мерц пожаловался на травлю и немцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналу Der Spiegel, что немцы «постоянно отстают». По его мнению, большая часть населения, да и политического класса, недооценивает происходящее в мире. Мерц считает, что немцы «слишком уютно устроились в атмосфере благополучия». По словам Мерца, он - первый канцлер за последние 20 лет, который говорит немцам прямо: их иллюзия процветания не вечна. Политик подчеркнул, что Германии нужно «делать и менять гораздо больше, чем она делала до сих пор». Он добавил, что немцы «не могут просто продолжать жить в том же духе, что и последние 20 лет». По словам канцлера, ситуация настолько серьезная, что он не может выражаться более деликатно.

Мерц добавил, что «ни одному канцлеру до него еще не приходилось терпеть ничего подобного» - столь масштабных нападок и «очернения». В январе Мерц жаловался, что средний показатель больничных дней в Германии составляет 14,5 дня в год, и спрашивал - действительно ли это необходимо. В беседе с Der Spiegel он заявил, что недоволен той атмосферой, которая сейчас царит в Германии. Он указал, что страна живет в мире уже более 80 лет, а восточные и западные немцы воссоединились 36 лет назад. Однако теперь Германия переживает «глубокий перелом». И хотя в центре Европы нет войны, последствия происходящего, вероятно, будут не менее масштабными. Немцам нужно к этому адаптироваться, но пока не получается, поскольку «многие хотят во что бы то ни стало сохранить привычный уровень жизни и противятся любым переменам».

«США испортили всё до основания»

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что из-за украинского кризиса позиции США в разных регионах мира стали слабее. Об этом рассказал портал «ИноСМИ» со ссылкой на эфир с участием политолога. По мнению Миршаймера, будущее американских позиций в Европе и Восточной Азии выглядит мрачным. Он подчеркнул, что американские власти «испортили всё до основания».

Миршаймер добавил, что это не только результат политики администрации Дональда Трампа. Хоть война с Ираном внесла в это значительный вклад, украинский кризис сыграл главную роль, считает политолог. По его мнению, из-за участия в «ненужной авантюре» на Украине США оставили без внимания Восточную Азию и начали проигрывать конкуренцию с Китаем.

«Каспийский ход России»

Прошло два месяца с начала войны между Ираном и американо-израильским альянсом. На сегодняшний день действует частичное прекращение огня, но стороны все еще не могут сесть за стол переговоров, а Ормузский пролив закрыт. В качестве второстепенного элемента этого конфликта существует фронт, открытый Израилем в Ливане под предлогом противостояния с «Хезболлой», пишет турецкая газета Hürriyet. По версии издания, конфликт на этом фронте будет лишь усугубляться. Но недавний визит иранской делегации в Россию можно считать новым поворотным моментом в международных отношениях, подчеркивается в статье. Встреча имела «критически важное значение», поскольку с ее помощью Иран «послал прямой сигнал Трампу».

Несмотря на международные санкции, между Россией и Ираном существует значительный поток военной и коммерческой деятельности через Каспийское море. Линия Астрахань-Бендер-Энзели, которую американцы считают «задним двором России», - наиболее важное звено этого транспортного потока. Переговоры между Ираном и Россией - это сигнал как друзьям, так и врагам о том, что Иран получит поддержку через Каспийское море, если конфликт продолжится. «Каспийская инициатива» Кремля призывает Иран и США как можно скорее достичь соглашения, но одновременно содержит в себе угрозу, что Иран не останется в одиночестве, если соглашение не будет достигнуто, подчеркивает Hürriyet.

«Европа находится на грани вымирания»: Милей раскритиковал ЕС

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с экономической презентацией, в которой он предрек Европе «вымирание», указав на проблему иммиграции, а также на «зеленую повестку», аборты и экологию, пишет издание Clarin. По мнению Милея, в Европе сейчас «творится бардак». Также он раскритиковал европейскую «обанкротившуюся пенсионную систему».

Clarin отмечает, что в своей речи Милей выразил позицию, схожую с позицией президента США Дональда Трампа. По мнению президента Аргентины, лидеры Европы знали о том, что они создавали проблемы своей политикой, и пытались решить их, «импортируя людей».