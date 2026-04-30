Владимир Зеленский поручил связаться с командой президента США Дональда Трампа и узнать детали российского предложения о краткосрочном перемирии. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

По его словам, украинская сторона выяснит, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах приостановки боевых действий «или о чем-то большем».

Ранее Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предложил ему объявить «небольшое перемирие». Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин проинформировал американского политика о готовности приостановить боевые действия с Украиной в честь Дня Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после сказал, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы «будут объявлены».

В предыдущий раз РФ объявляла перемирие по случаю Пасхи. Российские военные получили указания остановить боевые действия на всех направлениях. Год назад Путин объявлял перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.