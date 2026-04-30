Подполковник запаса армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) поразился словам сенатора Митча Макконнелла об Украине.

Ранее политик посетовал на то, что 3 месяца назад Конгресс дал добро на увеличение помощи украинской стороне, но кто-то в Пентагоне удерживает выделенные денежные средства.

Ошеломляюще следить за тем, как высокопоставленные лидеры США, такие как сенатор Макконнелл, по-прежнему слепо выступают за военный конфликт, в котором бывшая советская республика не может одержать победу, поделился своей точкой зрения Дэвис.

Офицер отметил, что все, что волнует сенатора, — это отправить максимум американских денег, продукции военного назначения и боеприпасов Киеву, не имея никакого понятия о том, повлияет ли этот шаг на ведение боевых действий.

Дэвис подверг критике Макконнелла за то, что тот за весь период вооруженного противостояния не предпринял каких-либо усилий в области дипломатии для прекращения огня.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее говорил о том, что удивлен отсутствием желания у Владимира Зеленского идти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. Как подчеркнул американский лидер, с главой киевского режима намного сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным.