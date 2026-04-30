Морская блокада Трампа названа последней попыткой сломить Иран

Морская блокада президента Дональда Трампа — это последняя попытка проверить пока недоказанную теорию войны с Ираном, согласно которой превосходящая мощь США неизбежно сломит Исламскую Республику.

Стратегия Трампа, как комментирует в своем аналитическом материале CNN Politics, основана на простой предпосылке: ограничение экспорта и импорта иранской нефти, которые поддерживают нормальную жизнь в стране, приведет к социальному коллапсу. Это окажет невыносимое давление на Тегеран, вынуждая его подчиниться требованиям США и навсегда отказаться от своей ядерной программы.

В Вашингтоне это кажется логичным, отмечает CNN Politics. Любая страна, будь то радикальная теократия или западная демократия, рухнет, если не сможет обеспечить доступ к самому необходимому — продовольствию, энергии и работе. Когда американские чиновники видят растущую инфляцию, катастрофическую потерю рабочих мест и дефицит продовольствия в Тегеране, они приходят к выводу, что двухнедельная блокада работает.

“Блокада - это гениально, ясно? – заявил Трамп в среду. – Их экономика в реальной беде. Это мертвая экономика”.

Президент США настолько доволен этим планом, что настроил своих помощников на то, чтобы он продолжался гораздо дольше, сообщает CNN.

Одна из причин заключается в том, что это способ усилить давление на Иран, не рискуя пострадать от наземных операций США или возобновления бомбардировок, которые были безжалостными, но безрезультатными. Другая причина заключается в том, что он стремится восстановить рычаги влияния США в экономической войне, которые были утрачены, когда Иран спровоцировал глобальный кризис, перекрыв Ормузский пролив.

Экономика США намного мощнее иранской, так что с этим не должно быть никаких проблем, констатирует CNN Politics. С другой стороны, устрашающая американо-израильская воздушная атака разгромила иранские вооруженные силы, но не смогла обеспечить стратегическую победу в войне.

Самоуверенность Трампа столкнет США с двумя вопросами, которые решат судьбу его последней стратегии в войне, которая, как часто казалось, не имеет ни логического обоснования, ни развязки.

Первый вопрос заключается в том, как долго Трамп, его коллеги-республиканцы и американский народ смогут мириться с растущими издержками войны, включая бензин стоимостью более 4 долларов и вероятный рост инфляции. Избиратели на промежуточных выборах уже недовольны высокими издержками и экономикой Трампа.

Второй вопрос заключается в том, основан ли план на реалистичных разведданных об обстановке в Иране и здравых рассуждениях о том, как могут отреагировать его лидеры. В конце концов, в Вашингтоне давно существует сомнительная тенденция применять американскую логику к ближневосточным обществам, которые реагируют не так, как ожидают президенты США.

Президент Америки делает ставку на то, что лидеры Ирана будут реагировать исключительно по экономическим мотивам — как, возможно, поступил бы и он на их месте.

Появляется все больше свидетельств того, что экономика Ирана находится в тяжелом положении. Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что в число последствий войны входят миллион безработных, резкий рост цен на продукты питания и отключение Интернета, что привело к удушению онлайн-экономики. Инфляция стремительно растет, а такие продукты, как красное мясо, стали недоступны. Ближневосточные СМИ предупреждают о растущем дефиците и угрозах продовольственной безопасности.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад в среду призвал общественность сократить потребление энергии.

Правительственным учреждениям было приказано сократить потребление электроэнергии на 70% после 13:00.

Команда CNN из Белого дома сообщила, что официальные лица США изучают разведданные, которые предсказывают, что иранская экономика сможет продержаться всего несколько недель, если не дней, согласно двум источникам. И Трамп неоднократно заявлял, что неспособность Ирана экспортировать нефть означает, что ему придется прекратить добычу и рискнуть нанести огромный ущерб нефтяным скважинам, на ремонт которых могут уйти годы.

Алекс Ватанка, специалист по Ближнему Востоку, утверждает, что блокада может нанести серьезный экономический ущерб, который может вылиться в неконтролируемую политическую оппозицию. Но он добавил важное предостережение: на это могут уйти месяцы.

“Первое, что нужно помнить, - это то, что мы никогда не были здесь раньше; это неизведанная территория, - отмечает Ватанка. - Иран никогда не сталкивался с подобной блокадой, даже во время ирано-иракской войны”.

Ватанка сказал, что он может предвидеть время, когда миллионы рабочих потенциально выйдут на улицы и потребуют помощи.

“Именно здесь режим будет испытан так, как его не испытывали раньше — это не значит, что он не сможет победить, опираясь на репрессии. Но вопрос в том, смогут ли они преодолеть уровень гнева”.

Алекс Ватанка, однако, предупредил, что потенциал экономического коллапса, который может привести к политическим переменам, будет зависеть от уровня организации антиправительственных протестов и смены режима, которые еще не реализовались в Иране.

У Трампа может не остаться времени ждать контрреволюции, отмечает далее CNN Politics. Его рейтинг одобрения находится на историческом минимуме, и республиканцы опасаются потерять Палату представителей и столкнуться с тяжелой борьбой за место в Сенате в ноябре. Чем дольше будет продолжаться война и чем дольше Иран будет держать Ормузский пролив закрытым, тем больше будет ущерб для США.

Личная психология Трампа также может сыграть свою роль. Похоже, он зациклен на своем наследии и мечтает о грандиозных архитектурных работах в течение последних 1000 дней своего пребывания на посту президента. Для человека, который считает себя одним из главных победителей в жизни, нет ничего более постыдного, чем быть заклейменным как проигравший в войне с Ираном.

Тем не менее, даже если Трамп пообещает действовать долго, всегда есть шанс, что стратегия блокады просто ошибочна. Если убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не заставило Иран отступить, а недели непрекращающихся бомбардировок не сломили решимость его лидеров, есть ли основания полагать, что экономический кризис может разразиться?

Настойчивость и упрямство Исламской Республики стали легендарными, подчеркивает CNN Politics. Иран десятилетиями находился под западными санкциями. В 1980-х годах он пережил ужасающую восьмилетнюю войну с Ираком, жертвами которой, по оценкам, стал 1 миллион человек.

За 47 лет, прошедших после Исламской революции, весь дух режима состоял в сопротивлении “Великому сатане” США. Он может предпочесть социальный коллапс подчинению Трампу.

Аналитик Трита Парси заявила, что команда Трампа стала последней администрацией США, которая ошибочно полагала, что кампания давления может заставить Иран уступить.

“Идет постоянный поиск ”серебряной пули", той точки давления, которая заставит иранцев либо сдаться, капитулировать, либо просто приспособиться к желаниям Америки, - комментирует Парси. – И почти каждый раз, когда США идут по этому пути, они в конечном итоге разочаровываются”.

Уверенность Трампа также отражает еще одну знакомую Вашингтону тенденцию — непрекращающееся убеждение, особенно распространенное среди консерваторов, что иранская экономика и режим постоянно находятся на грани краха.

“Они должны кричать "дядя", это все, что им нужно сделать. Просто скажите: ”Мы сдаемся, мы сдаемся", - сказал президент в Овальном кабинете в среду.

Если Иран поступит так, Трамп сможет разорвать порочный круг истории и, наконец, положить конец почти полувековой дуэли Америки со злейшим врагом.

Если это не удастся, он лишь еще раз докажет, что готовность Исламской Республики наносить удар за ударом может свести на нет гораздо большую мощь Америки, заключает CNN Politics.