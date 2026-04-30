СМИ заявили о серьезном «ударе» России по Германии

Прекращением поставок нефти по трубопроводу «Дружба» Россия серьезно ударит по Германии. Такое мнение высказал аналитик Конор Галлахер в статье для Naked Capitalism (NC).

По словам эксперта, особенно тяжелой ситуация может стать для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. Это предприятие важно для оснащения топливом Берлина и Бранденбурга.

Россия выбрала для такого шага достаточно неудобный для Германии момент: на мировом энергетическом рынке держится напряженность из-за войны США и Израиля против Ирана, а любое уменьшение поставок может сильнее давить на цены, отметил Галлахер.

«Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Россия нанесла безупречно просчитанный удар по Германии», — подчеркивает автор.

ФРГ остается одной из стран Европы, существенно зависящих от импорта нефти и газа. Поэтому даже небольшой дефицит топлива может создать политические и экономические проблемы для страны, говорится в статье.

Аналитик считает, что увеличение стоимости энергоресурсов повышает давление на властей Германии. Потеря еще одного источника поставок может стать еще одним ударом по позициям канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Галлахер также связал возможное решение России с действиями Германии в поддержку Украины. Эксперт выразил мнение, что речь может идти об ответе Москвы на помощь Киеву, в том числе на фоне атак дронов по российским объектам.

В публикации подчеркивается, что такой шаг российской стороны — это не просто энергетическое решение, а политический сигнал Германии: ухудшение отношений с Москвой может иметь для германского государства прямые экономические последствия.

Ранее Россия запретила транзит казахской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».