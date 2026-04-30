Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что отказ Европы от переговоров с Россией ведет к масштабной катастрофе. Об этом он сказал в интервью Джорджу Гэллоуэю.

По его оценке, ранее европейские страны действовали увереннее из-за поддержки США, однако сейчас ситуация изменилась. Он считает, что вместо поиска компромисса наблюдается усиление эскалации.

Диесен также указал на проблемы внутри европейской политики, отметив, что действующие лидеры, по его мнению, не способны адекватно оценивать происходящее и учитывать реальные условия.

Он подчеркнул, что идея победы над крупнейшей ядерной державой выглядит нереалистичной.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада ведут против России войну с использованием украинских националистов. По его словам, Москва стремится завершить конфликт, который был начат против нее.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, утверждал, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к продолжению боевых действий, несмотря на нехватку финансовых ресурсов.