Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время разговора послали главе киевского режима Владимиру Зеленскому и миру четкий сигнал, пишет AntiDiplomatico (AD).

"Оба лидера раскритиковали позицию Владимира Зеленского, обвинив его в затягивании конфликта", — поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что среди признаков открытости Путина к урегулированию стало предложение Российской Федерации о перемирии на 9 Мая, которое последовало за предыдущей пасхальной приостановкой боевых действий. Хозяин Белого дома приветствовал эту идею, указав на символическое значение общей победы над нацизмом.

Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

Кроме того, глава российского государства и американский лидер отметили важность экономического сотрудничества. Это говорит о том, что, несмотря на напряженность, диалог между Россией и США остается открытым и потенциально имеет решающее значение для глобального баланса сил в ближайшие месяцы, отмечается в статье.

Накануне по инициативе российской стороны состоялась беседа Путина и Трампа, которая продлилась более полутора часов.