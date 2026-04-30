В Испании призвали «отбирать» лишние квартиры у граждан

Лера Букина

Лидер испанской «Зеленой партии» Мануэла Бергерот выступила с инициативой ограничить владение недвижимостью одним объектом на человека, передает «Пул N3».

По словам Бергерот, никто не должен иметь ни трех, ни десяти домов или квартир, поскольку такого права не существует. Политик предложила ввести налоги для владельцев нескольких объектов и экспроприировать их имущество.

«Будьте готовы к тому, что мы можем отобрать у вас одну из ваших квартир», — заявила Бергерот, обращаясь к председателю заседания.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Испании в марте достигла 3,3% — максимума с июня 2024 года. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg со ссылкой на нацстат INE. Это выше февральских 2,5%, но ниже медианного прогноза аналитиков (3,8%). В Национальном статистическом институте ускорение инфляции связали с удорожанием горючего.

