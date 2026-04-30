США углубили военное сотрудничество с союзником вопреки словам Трампа

США и Германия углубили военное сотрудничество вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в бундесвере и Пентагоне сообщает журнал Politico.

По словам собеседников издания, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

«Американский полковник будет занимать ключевую должность заместителя начальника оперативного отдела в командовании немецкой армии», — передает Politico слова источников.

Ранее Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Решение будет принято в самое ближайшее время, отметил он.