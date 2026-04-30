Издевки и интимный жест Трампа: СМИ пишут о расколе Британии и США

Король Карл III подарил президенту США Дональду Трампу британскую реликвию времен Второй мировой войны, произнес вдохновенную речь перед Конгрессом и отпустил немало исторических шуток во время государственного визита в Вашингтон. Эксперты заметили издевки в адрес Трампа со стороны короля и назвали их причину.

Подарок и шутки короля

Король подарил Трампу оригинальный колокол, который когда-то висел на борту британской подводной лодки HMS Trump, использовавшейся во время Второй мировой войны. На колоколе выгравирована надпись: «Трамп 1944». Карл III заявил, что прибыл в США, чтобы «возобновить незаменимый союз», подчеркивает CBS News.

В одной из своих шуток Карл III упомянул бальный зал, который Трамп планирует построить на территории Белого дома после сноса Восточного крыла. Король напомнил о войне между США и Британией, в ходе которой британские войска подожгли Белый дом.

«Не могу не отметить перепланировку Восточного крыла. К сожалению, должен напомнить, что британцы и сами предприняли небольшую попытку заняться перепланировкой Белого дома в 1814 году», - пошутил король.

Позже на ужине Чарльз упомянул высказывания Трампа в адрес европейских союзников, которые, по утверждению президента США, не вносят достаточный вклад в коллективную оборону.

«Вы недавно заметили, господин президент, что если бы не США, в европейских странах сейчас говорили бы по-немецки. Смею ли я сказать, что если бы не мы, вы бы сейчас говорили по-французски», - заявил британский монарх, имея в виду Семилетнюю войну и другие колониальные конфликты XVIII века, когда Британия сдерживала экспансию Франции в Северной Америке.

Издевки

Политолог Малек Дудаков в беседе с «Аргументами и фактами» назвал шутки Карла III «издевками». Эксперт указал, что король вспомнил Великую хартию вольностей, ставшую основой американской системы сдержек и противовесов, в рамках которой полномочия президента ограничены.

«Это был очевидный намек в отношении Трампа, который сейчас как раз пытается эти самые полномочия расширить», - подчеркнул Дудаков.

Карл III также много говорил о необходимости поддерживать НАТО и Украину. По мнению политолога, это тоже было сказано в пику политике Трампа.

«Британцы ведут себя таким образом потому, что полагают, что Трампа они уже пересидели. То есть осталось полгода до выборов в Конгресс, победят, скорее всего, демократы. Поэтому сейчас они публично подтрунивают над Трампом», - заключил Дудаков.

Интимный жест Трампа

Корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс опубликовала твит с фотографией, запечатлевшей «интимный жест» Трампа на встрече с британскими монархами. На фото президент США, первая леди Мелания Трамп, Карл и королева Камилла изображены со спины, все четверо идут по территории Белого дома в направлении монумента Вашингтону.

«Трамп похлопал первую леди по мягкому месту во время церемонии приветствия короля и королевы», - написала Джейкобс.

Нарушение протокола

Также Трампа обвинили в нарушении протокола в отношении Карла III, сообщает британский таблоид The Mirror. Президент США и первая леди Мелания Трамп приветствовали короля Карла и королеву Камиллу в Белом доме в первый день их государственного визита. Трамп крепко пожал руку королю, а первая леди расцеловала королеву в обе щеки.

После того, как были сделаны совместные фотографии, президентская чета и монархи направились в главную резиденцию Белого дома на прием в саду. В этом время Трамп похлопал короля по плечу. Некоторые посчитали, что этот поступок нарушил королевский протокол, запрещающий инициировать физический контакт с монархом.

Однако, как указано на официальном сайте королевской семьи, никаких обязательных правил поведения при встрече с королем, королевой или любым другим членом королевской семьи не существует. Там говорится: «Король и королева ежегодно встречаются с тысячами людей в Великобритании и за рубежом. Перед встречей с Их Величествами многие спрашивают, как им следует себя вести. Простой ответ заключается в том, что никаких обязательных правил поведения нет - только вежливость».

Трамп и король - родственники?

Британский таблоид Daily Mail рассказал, что Трамп и Карл III - дальние родственники. Как сообщает The New York Times, Трамп обратил внимание на это статью и заявил: «Ух ты, это здорово. Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце!!!».

По данным Daily Mail, Трамп может считаться родственником монархов благодаря общему предку - третьему графу Ленноксу, правнуку короля Шотландии Якова II. Таблоид отмечал, что Трамп, который всегда восхищался британской короной и имеет шотландские корни по матери, приходится королю Чарльзу 15-юродным братом. Для подтверждения этой связи исследователь Роберт Барретт изучил архивы: от церковных книг до документов о дворянских титулах.

По словам экспертов, миллионы британцев могут претендовать на аналогичное королевское происхождение. На протяжении веков многие потомки королевской семьи вступали в отношения с представителями более низкого социального статуса, распространяя свои гены. Адам Резерфорд, писатель и генетик, утверждал, что почти каждый человек британского происхождения так или иначе связан с королевской семьей.

«Существует практически нулевая вероятность, что вы не являетесь прямым потомком Эдуарда III, если вы родились в [Британии] в 1970-х годах», - писал Резерфорд.

В 1988 году эксперты по генеалогии объявили Джорджа Буша- старшего 13-м кузеном королевы Елизаветы II. Daily Mail также писала, что Трамп и Хиллари Клинтон - дальние родственники, поскольку оба являются потомками Джона Гонта, сына Эдуарда III.