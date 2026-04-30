Главный иранский переговорщик высмеял Трампа

Спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммед Багер Галибаф высмеял президента США Дональда Трампа в связи с ростом цен на нефть и тем, что он назвал «теорией блокады» Вашингтона. Об этом сообщает CNN.

Галибаф заявил, что блокада Ормузского пролива со стороны США способствовала росту цен на нефть до уровня около 120 долларов за баррель. Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за «бесполезных советов», данных администрации Трампа такими людьми, как министр финансов Скотт Бессент.

«Следующая остановка: 140 [долларов за баррель]. Проблема [с блокадой] не в теории, а в образе мышления».

Спикер иранского парламента также высмеял сделанное на выходных предположение Трампа о том, что в скором времени избыток нефти нанесет непоправимый ущерб энергетической инфраструктуре Ирана.

Ранее американские военные запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle («Темный орел») на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Как указало агентство Bloomberg, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) попросило одобрить перевоз оружия, но решение еще не принято.