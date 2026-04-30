Ядерный разворот: финский политик объяснил, как НАТО меняет Хельсинки

Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что Финляндия не хотела ввозить ядерное оружие на свою территорию до вступления в НАТО. Об этом Мема рассказал РИА Новости.

В марте стало известно, что финское правительство может впервые за десятилетия разместить на своей территории ядерное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы угрозой для России. Он подчеркнул, что Москва не сможет оставить это без ответа.

Речь идет о плане консервативного правительства премьер-министра Петтери Орпо. Действующий Закон об атомной энергии 1987 года запрещает импорт, производство, хранение и подрыв ядерного оружия на территории Финляндии.

В рамках планируемой реформы может быть разрешен транзит и временное хранение ядерного оружия в оборонных целях. Правительство подчеркивало, что цель не состоит в постоянном размещении ядерного оружия. Инициативу внесли в финский парламент 23 апреля.

«До вступления в НАТО идея размещения ядерного оружия была исключена», - так этот план прокомментировал Мема.

Он добавил, что именно на фоне членства в альянсе эта инициатива стала «приоритетной». Политик назвал это «историческим сдвигом во внешней политике».