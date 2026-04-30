В Японии разразился скандал из-за «неподобающих манер» премьера

Жители Японии осудили поведение премьер-министра страны на торжественной церемонии, на которой присутствовали император Нарухито и его супруга Масако. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсети X (заблокирована в РФ) была опубликована фотография с празднования 100-летия начала эпохи Сева.

На снимке Санаэ Такаити запечатлена сидящей в зале недалеко от императорской четы с поднятой рукой и вытянутым вверх указательным пальцем.

"Это уровень школьной самодеятельности, а не поведение премьер-министра на государственной церемонии", - написал один из пользователей в комментарии к фото.

По мнению японцев, политик такого уровня ведет себя слишком непринужденно в присутствии императора.

"Это просто отсутствие элементарного уважения", - отметил житель Страны восходящего солнца.

Ранее Такаити уже критиковали после публикации снимка, сделанного на торжественном приеме во время визита в США.

На сайте Белого дома выложили фотографию, на которой глава японского правительства пляшет с вскинутыми руками и открытым ртом.