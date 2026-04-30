Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале испугался катастрофы из-за отказа Европы от переговоров с Россией и поиска компромиссов.

Он отметил, что раньше европейцы были намного смелее, поскольку позади них были США, однако теперь они отступают. Пришло время попытаться найти компромисс с Москвой, подчеркнул эксперт.

«Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе», — добавил Дизен.

По его словам, европейские политики не способны воспринимать мир с реальных позиций. Он назвал абсурдом идею о победе над крупнейшей ядерной державой мира.

Ранее Дизен заявил, что новые санкции ЕС, затрагивающие китайские компании, втягивают Евросоюз в прямой конфликт с Пекином.