В Евросоюзе придумали, как поступить с членством Украины

Европейский союз (ЕС) в настоящее время изучает возможность постепенно давать Украине доступ к своим институтам. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на четырех европейских дипломатов.

«Страны — члены ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как [европейские] столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в союз в качестве полноправного члена», — говорится в статье.

По информации журналистов, план состоит в том, чтобы предоставить Киеву возможность «ускоренной постепенной интеграции». В рамках инициативы предлагается постепенно присоединять Украину к отдельным сегментам рынков регионального содружества, а также его политическим институтам и способам финансирования.

Шансы вступления Украины в Евросоюз оценили

Как сказал один из источников издания, в то же время государства — члены ЕС ясно дали понять, что быстрое вступление Украины в союз является крайне затруднительным.

24 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного принятия Украины в региональное содружество. При этом он рассказал, что хочет добиться «более тесного привлечения [данной страны] к работе европейских институтов». Комментируя слова немецкого политика, депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник предположила, что он сошел с ума.

Ранее на Украине отвергли идею «символического» членства в ЕС.